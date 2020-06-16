Открытие границ и снятие ограничений - главный общемировой тренд

Исландия распахнула двери для туристов из разных стран. Путешественников встречают аэропорты в Испании, Украине и Греции. В Катаре, несмотря на прирост в начале недели в 1186 заболевших, для посещения открылись торговые центры и мечети. Магазины непродовольственных товаров заработали также в Алжире и Ирландии. Снятие ограничений в некоторых странах проходит точечно - так, в Румынии поднял занавес Национальный театр. А в Лондоне открылся крупный столичный зоопарк.