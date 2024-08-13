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Открытое письмо направили Байдену сотни юристов со всего мира
Открытое письмо к Байдену с призывом прекратить применение односторонних экономических санкций направили сотни юристов со всего мира, пишет Bloomberg. В документе отмечено, что такие ограничения являются незаконными и лишь дестабилизируют мировую ситуацию, приводя к экономической нестабильности, голоду и ограничению доступа к лекарствам и товарам первой необходимости.
Ранее американские СМИ писали, что США сегодня вводят в 3 раза больше санкций, чем любая другая страна или международный орган.
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