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Открытое письмо направили Байдену сотни юристов со всего мира

Открытое письмо к Байдену с призывом прекратить применение односторонних экономических санкций направили сотни юристов со всего мира, пишет Bloomberg. В документе отмечено, что такие ограничения являются незаконными и лишь дестабилизируют мировую ситуацию, приводя к экономической нестабильности, голоду и ограничению доступа к лекарствам и товарам первой необходимости.

Ранее американские СМИ писали, что США сегодня вводят в 3 раза больше санкций, чем любая другая страна или международный орган.

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