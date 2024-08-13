Открытое письмо направили Байдену сотни юристов со всего мира

Открытое письмо к Байдену с призывом прекратить применение односторонних экономических санкций направили сотни юристов со всего мира, пишет Bloomberg. В документе отмечено, что такие ограничения являются незаконными и лишь дестабилизируют мировую ситуацию, приводя к экономической нестабильности, голоду и ограничению доступа к лекарствам и товарам первой необходимости.