Открытое запугивание: глава военного комитета НАТО призывает мир готовиться к столкновению с Россией

Нужны запасы воды. Нужно иметь радио на батарейках, также фонарик на батарейках, чтобы быть уверенным, что вы сможете пережить первые 36 часов, и тому подобное. Это простые вещи, но это основа. Не все можно спланировать, но мы осознаем, что не все будет хорошо в ближайшие 20 лет. Я не говорю, что завтра обязательно что-то пойдет не так, но мы должны осознать, что мы не уверены в том, что будем жить в мире, и именно поэтому у нас есть такие планы.

Роб Бауэр