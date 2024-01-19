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Открытое запугивание: глава военного комитета НАТО призывает мир готовиться к столкновению с Россией
Военная машина НАТО перешла к открытому запугиванию населения - глава военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что мировая общественность "должна готовиться кстолкновению сРоссией, которое произойдет вближайшие 20 лет". Он призвал правительства европейских стран внедрить системы для управления мобилизацией. Это уже происходит в Польше и Литве. По словам Бауэра, следует готовиться и гражданским.
Нужны запасы воды. Нужно иметь радио на батарейках, также фонарик на батарейках, чтобы быть уверенным, что вы сможете пережить первые 36 часов, и тому подобное. Это простые вещи, но это основа. Не все можно спланировать, но мы осознаем, что не все будет хорошо в ближайшие 20 лет. Я не говорю, что завтра обязательно что-то пойдет не так, но мы должны осознать, что мы не уверены в том, что будем жить в мире, и именно поэтому у нас есть такие планы.
На следующей неделе НАТО начнет проведение крупнейших за десятилетие учений "Стойкий защитник - 2024", которые продлятся несколько месяцев. По легенде, вымышленная страна под названием Оккасус (читайте "Россия") нападет на одну из стран альянса. В маневрах будут задействованы около 90 тыс. военных. Последние учения такого масштаба состоялись в 1988 году, тогда в них участвовали 125 тыс. человек.
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