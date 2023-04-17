Откупиться от смерти за 2 млн российских рублей - в отношении гадалки из Подмосковья возбуждено уголовное дело

Тайну, как избежать смерти, открыла гадалка из Подмосковья по демократичной цене - всего в 2 миллиона российских рублей. Чтобы провести "старуху с косой", всего-то и нужно отнести наличные, а также ювелирные украшения на кладбище и провести магический ритуал. Почему именно в материальных ценностях таится порча? Да потому что деньги - зло. Аргумент интересный, на клиентку подействовал безотказно. И, возможно, самозванка так и пропала бы со всем чужим добром, если бы не перегнула палку. Волшебница-мошенница стала уговаривать жертву продать квартиру и отдать ей все вырученные деньги. Но только для того, чтобы смерть к семье не подступилась. А в дополнение советовала взять кредит. Видимо, чтобы у людей прибавилось здоровья.