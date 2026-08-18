Франция наконец отменила Черный кодекс - документ, принятый еще при Людовике XIV, который узаконивал рабство и торговлю людьми в колониях. Вплоть до 2026 года эти нормы формально оставались во французском законодательстве, хотя на практике не применялись. Эксперты называют эту отмену символическим шагом, который не меняет сути колониальной политики Парижа, продолжающейся и сегодня - от эксплуатации недр до неоколониальных схем в Африке. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Черный кодекс, принятый в 1685 году, регулировал статус рабов во французских колониях, вплоть до смертной казни за непослушание. Удивительно, но эти положения пережили Великую французскую революцию, эпоху Просвещения и даже создание ООН. "Франция стала учредителем ООН, провозглашала права человека, но в колониях действовали средневековые законы. Отмена рабства официально была, но кодекс оставался, и это уникальный случай в истории", - отметил кандидат исторических наук, политолог Алексей Беляев.

Когда прямое угнетение стало невозможным, Франция пересобрала колониальную систему. Формально африканские страны получили независимость, но фактически остались под контролем Парижа: военные базы, навязанная валюта, особые торговые зоны и контроль над недрами. "Франция использовала все - от военных баз до финансовых инструментов. Они навязывали свои товары, даже более дорогие и менее качественные. А главное - вывозили нефть, уран, золото, используя дешевый, часто детский и женский труд без экологических норм", - пояснил Алексей Беляев.

Экономическое процветание Запада во многом построено на колониальной эксплуатации. В отличие от Франции, где действовали жесткие экологические и трудовые стандарты, в Африке их не было - это удешевляло добычу ресурсов и создавало базу для конкурентоспособности. "Нефть, уран, золото из Африки, рабский труд - это и есть то самое "экономическое чудо", которым нас долго учили восхищаться", - резюмировал аналитик.

Сегодня африканские страны дистанцируются от Франции, ориентируясь на Китай, Россию, Беларусь и Иран. Однако у Франции остаются заморские территории в Атлантике, Латинской Америке и бывшем Индокитае. "Отмена Черного кодекса - это лишь символический жест. Она не отменяет колониальной сущности политики Франции. И ни одно европейское государство не извинилось перед странами, которые грабило", - констатировал эксперт.