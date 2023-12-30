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Отмена поездов во Франции, наводнения в Германии и снег в Саудовской Аравии - какие еще сюрпризы ожидают путешественников
Сотни пассажиров застряли на Северном вокзале Парижа после отмены поездов Eurostar. Причиной стало наводнение в туннеле под Темзой, что заблокировало железнодорожное сообщение между континентальной Европой и Великобританией. Это стало крайне неприятным сюрпризом для тех, кто собирался встретить Новый год на другой стороне Ла-Манша. Обычно 30 декабря - один из самых загруженных дней в году.
С наводнениями столкнулись и жители Германии. Из-за обильных дождей под водой оказалась почти вся Нижняя Саксония.Затоплено 60 гектаров местного сафари-парка. Вольеры обложили мешками с песком, также построены временные дамбы и разработан план эвакуации животных.
А Саудовскую Аравию накрыли дожди, снег и град. В Сети разлетелись кадры с затопленными улицами, по которым дрейфует лед. Стихия нетипична для этих широт. Сильнее всего пострадал город Бурайда.
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