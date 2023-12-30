Отмена поездов во Франции, наводнения в Германии и снег в Саудовской Аравии - какие еще сюрпризы ожидают путешественников

Сотни пассажиров застряли на Северном вокзале Парижа после отмены поездов Eurostar. Причиной стало наводнение в туннеле под Темзой, что заблокировало железнодорожное сообщение между континентальной Европой и Великобританией. Это стало крайне неприятным сюрпризом для тех, кто собирался встретить Новый год на другой стороне Ла-Манша. Обычно 30 декабря - один из самых загруженных дней в году.