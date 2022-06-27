Отмена права на аборт в США привела к массовым протестам

В США грубо унижают права женщин - там не утихает волна протестов из-за решения Верховного суда, отменившего гарантированное право на аборты. На улицах Лос-Анджелеса, Вашингтона, Нью-Йорка и других крупных городов случаются жесткие стычки демонстрантов с полицией, проводятся задержания. Рукоприкладство в отношении несогласных представительниц прекрасного пола для американских силовиков - в порядке вещей.