Хаос в британских аэропортах. Из-за сбоя в компьютерной системе отменены или задержаны десятки рейсов авиакомпании "Бритиш Эйрвэйз". Из Хитроу не вылетели пассажиры 81 рейса, а из Гатвика - 10. В целом по Великобритании было задержано примерно 200 рейсов. Накануне у пунктов регистрации аэропортов выстроились очереди. Воспользоваться услугой онлайн-регистрации было невозможно. Тем, чей рейс отменили, предложили перебронировать билеты на другие даты. Отказывает компьютерная система британского авиаперевозчика уже третий раз за последние три года.



