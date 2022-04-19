Отмыли два миллиарда российских рублей и заработали 370 миллионов

В Москве оперативники вывели на чистую воду финансовую прачечную. Криминальное трио из судимого мужчины и двух подруг организовали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. В схеме были задействованы десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты теневых банкиров по липовым основаниям перечисляли подставным фирмам денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам. Конечно же, с вычетом вознаграждения в размере почти 20 %. Такая незаконная банковская деятельность обернулась для напарников уголовной статьей.