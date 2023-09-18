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Отношения Беларуси с Краснодарским краем мы всегда ставим в пример - Головченко
Делегация Краснодарского края России во главе с губернатором в эти дни находится в Минске. 18 сентября прошли первые официальные переговоры и бизнес-диалог двух сторон.
В правительстве отметили активность контактов. Например, за неполный год это третья встреча губернатора Краснодарского края России Вениамина Кондратьева и премьер-министра Беларуси Романа Головченко. И есть результаты не только в торговле, которая и за 2023 год уже выросла на четверть, но и в совместных проектах в машиностроении.
Как отметил премьер Беларуси, отношения с Краснодарским краем мы всегда ставим в пример. Сегодня удается без препятствий двигаться по намеченной траектории, при этом находя новые направления для сотрудничества.
Вы проводите огромную работу, которая направлена на создание современных производств в регионе, на создание новых рабочих мест, усиленные темпы локализации производимой продукции. Это тот курс, который, я уверен, абсолютно отвечает установкам, которые дает руководство Российской Федерации и Республики Беларусь. Именно таким должно быть эффективное сотрудничество в рамках Союзного государства. Я еще раз благодарю вас и членов вашего правительства за ответственное и целенаправленное движение по той траектории, которую мы определили.
"Нашей совместной работе полтора года, такой качественной и оперативной. Это работа не на действие, а на результат. Это важно в рамках сегодняшних вызовов и трудностей", - считает Вениамин Кондратьев.
Во время встречи стороны подписали соглашение между правительством Беларуси и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
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