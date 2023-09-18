Отношения Беларуси с Краснодарским краем мы всегда ставим в пример - Головченко

Вы проводите огромную работу, которая направлена на создание современных производств в регионе, на создание новых рабочих мест, усиленные темпы локализации производимой продукции. Это тот курс, который, я уверен, абсолютно отвечает установкам, которые дает руководство Российской Федерации и Республики Беларусь. Именно таким должно быть эффективное сотрудничество в рамках Союзного государства. Я еще раз благодарю вас и членов вашего правительства за ответственное и целенаправленное движение по той траектории, которую мы определили.

Роман Головченко