Отношения Киева и Варшавы близки к расколу - американцы озабочены

Американцы озаботились отношениями Польши и Украины. Напряженность между Киевом и Варшавой из-за нежелания поляков конкурировать с украинской сельхозпродукцией говорит об усталости от конфликта - пишет "Вашингтон пост".

Авторы материала предрекают скорый раскол в союзе двух стран. Основа избирательной базы для польской правящей партии - фермеры. А это значит, что вопрос украинского зерна очень чувствителен для нынешней власти. В условиях предстоящих выборов голоса избирателей куда важнее помощи Украине. По мнению авторов, катализатором "развода" также могут стать вопросы, связанные с виной Киева за Волынскую резню, крах контрнаступления или эксцессы из-за проблемы "украинизации Польши". Именно против нее сейчас активно выступает польская оппозиция.