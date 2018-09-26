Отношения между США и Британией обсудят сегодня лидеры двух стран

Отношения между США и Британией после выхода Соединенного королевства из ЕС обсудят сегодня лидеры двух стран. Тереза Мэй и Дональд Трамп встретятся в Нью-Йорке на 73-й Генассамблее ООН. Основная тема переговоров - торговое соглашение. Его цель - смягчить удар по экономике Британии после ее выхода из Евросоюза. Лидеры США и Британии обсудят и вопрос применения химоружия, ссылаясь на отравление Скрипалей в британском Солсбери и химатаку в Сирии.