Отопление на мазуте - как власти Вильнюса планируют справляться с энергодефицитом?

Инфляция и энергодефицит ведут наступление на литовскую экономику. Власти Вильнюса изучают вопрос о переходе в отопительный сезон на мазут. Граждан предупредили, что это самый дешевый из энергоносителей, но цены все равно придется поднять как минимум на 40 %, так как при его использовании придется уплачивать экологический налог.