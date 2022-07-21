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Отопление на мазуте - как власти Вильнюса планируют справляться с энергодефицитом?

Инфляция и энергодефицит ведут наступление на литовскую экономику. Власти Вильнюса изучают вопрос о переходе в отопительный сезон на мазут. Граждан предупредили, что это самый дешевый из энергоносителей, но цены все равно придется поднять как минимум на 40 %, так как при его использовании придется уплачивать экологический налог.

А в Клайпеде проблемы с ростом цен проявляются иначе: горожане недовольны тем, что питание в детских садах подорожало сразу на треть. При этом официальная оценка инфляции - 20 %, и родители возмущаются: почему для них она существенно выше?

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