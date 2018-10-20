Отправились исследовать Меркурий

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовали космические аппараты первой европейской миссии BepiColombo по изучению самой маленькой планеты солнечной системы. Добираться до Меркурия аппаратам придется целых 7 лет. За это время они преодолеют 9 миллиардов километров. Предполагается, что на самой планете они проведут год, собирая данные о составе, плотности и магнитном поле Меркурия.