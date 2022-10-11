Отправит ли Белый дом американских военных в Украину

В Белом доме заявили, что США не отправят войска на Украину и не ищут конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Администрация США не ищет конфликта с Россией и не намерена отправлять войска на Украину, президент Джо Байден дал это понять предельно четко, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. При этом представитель Белого дома подтвердил, что американская администрация по-прежнему не намерена отправлять военнослужащих США на Украину.

"Наша позиция в данном вопросе не изменилась... Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого", - добавил представитель Белого дома.