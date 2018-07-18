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Отправленная на пенсию первый председатель Верховного суда Польши вышла на работу

В начале июля в этой стране вступил в силу новый закон, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Чтобы остаться на своем посту, можно подать прошение на имя президента и справку о здоровье. Малгожата Герсдорф отказалась подчиниться этому закону. Завтра сейм Польши рассмотрит проект изменений в закон о Верховном суде республики.

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