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Отражение атаки Ирана обошлось Израилю примерно в 1,3 млрд долларов
Отражение атаки Ирана обошлось Израилю примерно в 1,3 млрд долларов за ночь. Предположительные данные озвучил один из генералов ЦАХАЛ.
В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов были сбиты. Тегеран же сообщил о поражении намеченных целей, назвав операцию "успешной". Удары наносились исключительно по военным объектам Израиля.
При этом Иран подчеркивает, что готов дать "соизмеримый ответ", если Израиль решит вновь атаковать "иранские интересы, должностных и гражданских лиц". Ночная операция под названием "Исполненное обещание" стала ответом на удар Израиля по зданию иранского консульства в Дамаске 1 апреля.
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