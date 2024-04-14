Отражение атаки Ирана обошлось Израилю примерно в 1,3 млрд долларов за ночь. Предположительные данные озвучил один из генералов ЦАХАЛ.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов были сбиты. Тегеран же сообщил о поражении намеченных целей, назвав операцию "успешной". Удары наносились исключительно по военным объектам Израиля.