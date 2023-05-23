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Оценен ущерб от масштабных наводнений на северо-востоке Италии

На ликвидацию последствий масштабных наводнений на северо-востоке Италии могут потребоваться годы - такова предварительная оценка властей страны нанесенного стихией ущерба.

В регионе Эмилия-Романья за 36 часов выпала полугодовая норма осадков. Последовавшие за этим наводнения назвали самыми сильными в стране за последнее столетие. Погибли 14 человек, 36 тысяч покинули свои дома. Ливни вызвали сход более 300 оползней, изолированы целые населенные пункты, повреждены около полутысячи дорог.

Из-за ущерба от стихии Рим, возможно, будет вынужден обратиться к Фонду солидарности Европейского союза.

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