Оценен ущерб от масштабных наводнений на северо-востоке Италии

В регионе Эмилия-Романья за 36 часов выпала полугодовая норма осадков. Последовавшие за этим наводнения назвали самыми сильными в стране за последнее столетие. Погибли 14 человек, 36 тысяч покинули свои дома. Ливни вызвали сход более 300 оползней, изолированы целые населенные пункты, повреждены около полутысячи дорог.