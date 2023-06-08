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Оценку ущерба из-за разрушения Каховской ГЭС проведет Всемирный банк
Работа спасателей в подтопленных населенных пунктах Херсонской области осложняется тем, что скорость течения Днепра после разрушения выросла в 10 раз. Ликвидация последствий стихии продолжается до сих пор.
Также стало известно, что оценку ущерба проведет Всемирный банк. В финансовом учреждении подчеркивают, разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом.