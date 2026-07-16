Отставка министра обороны Украины вызвала волну протестов по всей стране

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала волну протестов. По всей стране люди вышли на улицы с требованиями вернуть главу ведомства. Самый крупный митинг проходит прямо у офиса Зеленского в украинской столице.

Депутаты Верховной рады предупреждают о риске нового Майдана. По их словам, власть сама провоцирует бунт своими решениями.

Против кадровых перестановок выступили и военные. В знак протеста рапорт об увольнении подал замкомандующего Воздушными силами Павел Елизаров. Главной причиной гнева называют назначение Игоря Клименко. Люди опасаются, что бывший глава МВД радикально ужесточит мобилизацию.

Местные СМИ пишут, что на Банковой воспринимали Федорова как потенциального конкурента на следующих выборах, так что его устранение Зеленским было вопросом времени.