Отставки, увольнения и сексуальный скандал - что происходит у европейских политиков

Что происходит с политиками, которые плюют на свой народ и с головой уходят в чужие проблемы, показал кейс с Борисом Джонсоном. Британский премьер не выстоял. Соединенное Королевство переживает сейчас непростые времена, правильнее даже сказать - худший за полвека кризис. В стране бушует запредельная инфляция. Цены на топливо, обогрев и электричество взмыли в облака. Эксперты обещают холодную зиму миллионам англичан. Премьер-министр же был занят организацией кровопролитной войны на востоке Европы, а попутно - большого кризиса в ЕС. Уволить его была тысяча причин, однако в отставку он отправляется только потому, что один из его министров ущипнул кого-то за ягодицу. Характерно, что это даже не самый громкий скандал в политической биографии Джонсона. Борис, например, стал первым политиком в британской истории, кто вселился в резиденцию премьера с любовницей.

Джонсон умудрился также отремонтировать служебную квартиру за счет каких-то бизнесменов. А вот история, которая чуть было не стоила Борису премьерского портфеля: Джонсон вводил все более жесткие карантинные меры - нарушителей штрафовали на тысячи и десятки тысяч фунтов. При этом сам премьер с сотрудниками закатывал вечеринки прямо на Даунинг-стрит. Уволить его не уволили, но оштрафовали. Под конец карьеры только треть граждан была согласна потерпеть Джонсона. Но тут взбунтовались однопартийцы - десятки написали заявления о выходе из кабинета. И вдобавок Джонсона люто ненавидел весь политический класс страны.





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Эстафету отставок подхватила и Эстония. Премьер Кая Каллас сделала заявление о том, что покидает пост. Но сейчас все внимание приковано к колыбели безумия - Штатам, где уже зашаталось кресло под Байденом. Он уступает популярностью целой плеяде политиков и, что особенно интересно, Дональду Трампу. Нынешний президент уже проигрывает предшественнику 4 процентных пункта. Тут симптоматично вот что: уже 6 лет общественное мнение обрабатывается всеми СМИ страны таким образом, чтобы Трамп вызывал ненависть и страх.

За симпатию к Дональду могут уволить или подвергнуть общественному бойкоту. Против экс-президента ведутся процессы и расследования. Но даже с учетом всего этого Байден сумел вызвать к себе большую антипатию. Чем? Известное дело: пресловутыми "путинской инфляцией", "путинским кризисом", "путинскими дефицитами". Не последнюю роль в падении рейтинга Байдена сыграл и его сын Хантер, который уже прописался на главных страницах таблоидов с крэком и кокаином в руках.