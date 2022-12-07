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Ответ Москвы на девятый пакет санкций ЕС

Ответ Москвы на девятый пакет санкций ЕС

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко рассказал, что ответом Москвы на девятый пакет санкций ЕС станут встречные ограничительные меры, сообщает РИА Новости.

"Естественно, будем рассматривать встречные ограничительные меры, если это будет в наших интересах, - сказал Грушко, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают новые меры ЕС, которые обсуждаются в рамках девятого пакета санкций. - Дело в том, что Евросоюз и другие страны Запада уже перешли черту рационального поведения, и большинство этих санкций, хотя они объявляются как направленные против России, на самом деле начинают затрагивать фундаментальные интересы самих европейцев. Они пилят сук, на котором сидят".

Фото:pixabay.com

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