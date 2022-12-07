Ответ Москвы на девятый пакет санкций ЕС

"Естественно, будем рассматривать встречные ограничительные меры, если это будет в наших интересах, - сказал Грушко, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают новые меры ЕС, которые обсуждаются в рамках девятого пакета санкций. - Дело в том, что Евросоюз и другие страны Запада уже перешли черту рационального поведения, и большинство этих санкций, хотя они объявляются как направленные против России, на самом деле начинают затрагивать фундаментальные интересы самих европейцев. Они пилят сук, на котором сидят".