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Ответ Путина и Эрдогана Западу восхитил турок

Ответ Путина и Эрдогана Западу восхитил турок

Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турциио начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа, сообщает РИА "Новости".

"Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией", - написал tunctunc.

"Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", - написал один из пользователей.

Фото с сайта ria.ru

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