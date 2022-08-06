3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Ответ Путина и Эрдогана Западу восхитил турок
Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турциио начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа, сообщает РИА "Новости".
"Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией", - написал tunctunc.
"Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", - написал один из пользователей.
Фото с сайта ria.ru
Читать также:
Джо Байден заявил о новом пакете вооружений для Украины, сумма будет рекордной
США приведут в действие ядерное оружие только в экстремальных ситуациях, сообщил Госдеп
Путин заявил, что европейцы должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит российского газа
Половина стран G20 не поддерживает стремление США изолировать Россию, сообщает агентство Bloomberg
Власти Китая объявили о приостановке сотрудничества с США в ряде сфер
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой