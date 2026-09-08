Ответный удар: Канада вводит пошлины до 50 % на импорт из США

Канада ввела пошлины на импорт американских товаров: тарифы составляют от 15% до 50% и являются ответной мерой в экономической войне с США.

На протяжении последних нескольких месяцев Трамп обложил ввозными пошлинами канадские автомобильные запчасти, алюминий и сталь, металлопрокат и еще десятки экспортных позиций этой страны.

Вашингтон добивается от соседей полной сдачи экономических позиций, а еще лучше - присоединения в качестве 13 новых штатов. Сил на полноценную экономическую войну у Канады нет, разве что на войну символическую: там теперь велено называть кофе не "американо", а "канадиано".

А еще на берегу озера Онтарио установили знак, напоминающий, что это именно Онтарио, а не "озеро Америка". Экономический урон, однако, не компенсируешь моральным удовлетворением. К тому же Google на своих картах Онтарио все равно переименовал.