Ответные меры. ЕС вводит санкции на товары США

Евросоюз опубликовал список товаров из США, которые могут обложить пошлинами. Спектр широкий: более 400 категорий. В перечне 11 страниц - от самолетов, химикатов и аграрной продукции до видеоигр и электроники разных видов на общую сумму импорта в 20 миллиардов долларов в год. Меры вводятся в ответ на предоставление компании Boeing госсубсидий США в размере 12 миллиардов долларов, что нарушило принцип честной конкуренции с европейским Airbus.