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Ответы НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности опубликованы в испанской газете
Полный текст ответа НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности опубликовала испанская газета El Pais. Оба документа составлены на английском языке. Как следует из материала, и Вашингтон, и альянс не намерены подписывать двухсторонний договор о безопасности и отказываться от идеи вступления Украины в НАТО. Однако предложения Россииназваны хорошим предметом для конструктивного диалога.
Вашингтон выразил готовность начать обсуждать с Москвой и контроль за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности, взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем. Также США открыты к обсуждению неразмещения "Томагавков" в Румынии и Польше и дополнительных мер по пресечению инцидентов на море и в воздухе.
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