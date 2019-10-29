Овечка играет в регби

Спорт привлекает не только людей, но и животных. К примеру, вот эта овечка любит регби - со своей хозяйкой животное частенько играет в мяч. Сделано было видео, и чтобы поддержать сборную Англии по регби. 2 ноября в финале чемпионата мира она сыграет против команды ЮАР.