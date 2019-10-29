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Овечка играет в регби

Спорт привлекает не только людей, но и животных. К примеру, вот эта овечка любит регби - со своей хозяйкой животное частенько играет в мяч. Сделано было видео, и чтобы поддержать сборную Англии по регби. 2 ноября в финале чемпионата мира она сыграет против команды ЮАР.

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