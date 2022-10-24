"Ойл-прайс": треть британцев не сможет позволить себе заправить машину или обогреть квартиру

Несколько часов назад Борис Джонсон объявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. При этом он не стал отрицать, что все-таки надеется занять когда-нибудь пост главы кабинета. Таким образом, исход политического кризиса в Соединенном Королевстве можно предсказать со стопроцентной уверенностью: будущим премьером станет Риши Сунак. Это, по общему мнению, гарантирует изменение внутри и внешнеполитического курса страны: Сунак ориентирован на Соединенные Штаты, он является выдвиженцем финансовых кругов лондонского сити.