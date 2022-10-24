ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Ойл-прайс": треть британцев не сможет позволить себе заправить машину или обогреть квартиру

Несколько часов назад Борис Джонсон объявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. При этом он не стал отрицать, что все-таки надеется занять когда-нибудь пост главы кабинета. Таким образом, исход политического кризиса в Соединенном Королевстве можно предсказать со стопроцентной уверенностью: будущим премьером станет Риши Сунак. Это, по общему мнению, гарантирует изменение внутри и внешнеполитического курса страны: Сунак ориентирован на Соединенные Штаты, он является выдвиженцем финансовых кругов лондонского сити.

От нового главы кабинета можно ждать снижения активности на украинском направлении, а в экономической сфере реализации политики жесткой экономии. Британцев ждут нелегкие времена. Например, издание "Ойл-прайс" сообщает, что топливная нищета коснется 26 миллионов британцев, то есть треть населения не сможет позволить себе заправить машину или обогреть квартиру. Власти на полном серьезе собираются платить мизерные премии тем, кто не включает в часы пикового потребления электроприборы. В общем, Сунака ждет нелегкая и вряд ли долгая премьерская каденция.

Фото:mind.ua

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все