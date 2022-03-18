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Ожесточенное противостояние продолжается в Донбассе и Мариуполе

Особенно ожесточенное противостояние в ходе украинского конфликта продолжается в Донбассе и Мариуполе. Только что стало известно о взятии войсками ДНР мариупольского аэропорта (здесь, сообщают свидетели, националисты устроили концлагерь и пыточную). Сопротивление оказывается лишь в центральных кварталах: как ожидается, на полную очистку города от националистов из "Азова" и от украинских военных потребуется 5-6 дней. В Донбассе были освобождены еще несколько населенных пунктов. При этом украинская армия продолжает наносить артиллерийские и ракетные удары по Донецку, который находится далеко в тылу народных милиций. Сегодня жертвами обстрела стали четыре пожилые женщины, 12-летней девочке оторвало ногу.

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