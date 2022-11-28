Ожесточенные столкновения беженцев с полицией произошли на границе Мексики и США

Ожесточенные столкновения беженцев с полицией на мексикано-американской границе. Вдоль реки Рио-Гранде разбиты десятки лагерей, обустройство которых не согласовывалось с властями. Ежедневно отсюда тысячи латиноамериканцев перебираются на американский берег как через официальные пункты пропуска, так и вплавь. Мексиканское правительство попыталось собрать людей в лагерях, которые будут снабжаться централизованно и контролироваться полицией, но такие попытки вызвали настоящее восстание.

Ситуацию на границе Мексики с Соединенными Штатами многие оценивают как гуманитарную катастрофу. Точные данные о численности нелегалов, которые попадают в США, неизвестны: в минувшем году их было более 1,7 млн. В этом - уже 2,5 млн, причем, 250 тыс. человек перебрались в Штаты только в сентябре. При этом цифры неточные и дают лишь приблизительное представление о масштабах миграции.