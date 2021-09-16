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Ожесточенные столкновения на улицах Йемена: есть жертвы
Против нищеты, перебоев в электроснабжении и нехватки питьевой воды. Кадры с многолюдных протестов в Йемене больше походят на гражданскую войну. Улицы Адена превратились в поле боя. Для разгона беспорядков правоохранители открывают огонь.
За последние сутки погиб еще один протестующий, десятки ранены. Протесты вспыхнули в Йемене на фоне крупнейшего гуманитарного кризиса современности. На юге страны митинги регулярно перерастают в ожесточенные столкновения протестующих с полицией. Активисты винят власть в ухудшении уровня жизни.
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