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Ожесточенные столкновения произошли в мечети Аль-Акса - пострадали около 100 человек, более 400 задержаны
Резко обострились палестино-израильские отношения. Зафиксированы ожесточенные столкновения в мечети Аль-Акса. Израильская полиция ворвалась в мечеть в Иерусалиме. В ходе рейда силовики использовали резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
По данным местных СМИ, пострадали около 100 человек, более 400 задержаны. Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила о запуске по Израилю девяти ракет из сектора Газа. ВВС страны, в свою очередь нанесли удары по сектору Газа.
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