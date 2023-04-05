Ожесточенные столкновения произошли в мечети Аль-Акса - пострадали около 100 человек, более 400 задержаны

Резко обострились палестино-израильские отношения. Зафиксированы ожесточенные столкновения в мечети Аль-Акса. Израильская полиция ворвалась в мечеть в Иерусалиме. В ходе рейда силовики использовали резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По данным местных СМИ, пострадали около 100 человек, более 400 задержаны. Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила о запуске по Израилю девяти ракет из сектора Газа. ВВС страны, в свою очередь нанесли удары по сектору Газа.