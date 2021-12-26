Ожесточенные столкновения против госпереворота на улицах Судана

Несколько тысяч демонстрантов в Судане вышли на улицы Хартума, чтобы выразить протест против госпереворота. Для разгона беспорядков военные применили слезоточивый газ и водометы. Силовики начали стрелять боевыми патронами. По сообщениям местных активистов, ранены как минимум 5 человек.

В стране сбои в работе интернета и телефонной связи. Напомним, в конце октября военные совершили государственный переворот и захватили власть в Судане. Протестуют и в Гваделупе. Люди выступают против паспортов вакцинации. Антипрививочники ворвались в парламент и сорвали заседание.