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Ожесточенные столкновения с полицией продолжаются на улицах мексиканских городов

Вооруженные битами и пиротехникой феминистки атакуют правоохранителей. Причиной конфликта стали несколько убийств, совершенных в последние недели. Жертвами оказались женщины, а власти не приняли мер к установлению и задержанию виновных. Накал уличного противостояния растет. Феминистки заняли здание Национальной комиссии по правам человека, уходить оттуда не намерены, пока убийцы не понесут наказание.

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