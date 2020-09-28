Ожесточенные столкновения с полицией продолжаются на улицах мексиканских городов

Вооруженные битами и пиротехникой феминистки атакуют правоохранителей. Причиной конфликта стали несколько убийств, совершенных в последние недели. Жертвами оказались женщины, а власти не приняли мер к установлению и задержанию виновных. Накал уличного противостояния растет. Феминистки заняли здание Национальной комиссии по правам человека, уходить оттуда не намерены, пока убийцы не понесут наказание.



