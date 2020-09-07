Ожесточенные столкновения с полицией в Портленде

К международным событиям. США по-прежнему охвачены протестами. Накал противостояния в Портленде не ослабевает уже несколько месяцев, и беспорядки здесь практически каждый вечер. Сегодня снова произошли столкновения с полицией. Участники массовых беспорядков применяли коктейли Молотова и забрасывали блюстителей порядка камнями. В ответ получали слезоточивый газ и резиновые пули. Есть пострадавшие, в том числе от действий самих протестующих.



Задержано более 50 активистов. У них конфискованы ножи, дубинки, специальная экипировка и щиты.



