ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Ожесточенные столкновения с полицией в Таиланде

Известно об 11 пострадавших. Всего завремя антиправительственных акций с июля прошлого года были задержаны более 60 человек. Их обвиняют в клевете на монархию. По этой статьеобвиняемым может грозить ограничениесвободы сроком до 15 лет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все