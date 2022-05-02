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Ожесточенные столкновения, спецсредства и задержания - в Европе отпраздновали Первомай

Ожесточенные стычки, спецсредства и задержания. Так в Европе отпраздновали Первомай. В Париже взяты под стражу 54 участника демонстрации, сообщается о восьми пострадавших жандармах. Против активистов силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате беспорядков повреждены витрины банков и риелторских фирм.

Не стеснялись в средствах и немецкие правоохранители. В Берлине на первомайских демонстрациях было задержано 37 человек. В Дюссельдорфе активисты перекричали Олафа Шольца, который публично пообещал собравшимся увеличить военные поставки Украине. Канцлера просто-напросто не пожелали слушать.

Около 10 тысяч человек вышли на улицы Мадрида. Среди главных требований манифестантов - повышение зарплат и борьба с инфляцией. С теми же требованиями вышли на массовые демонстрации в португальском Лиссабоне и греческих Афинах.

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