Ожесточенные стычки в немецком Эссене произошли на митинге правой партии "Альтернатива для Германии". Там в эти дни проходит съезд организации, и на охрану порядка направили свыше 4 тыс. полицейских. Заодно в город на время мероприятия были допущены и сторонники левых, которые пытались прорваться к оппонентам. В итоге противостояния силовики применили дубинки и баллончики с перцовым газом.