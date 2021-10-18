ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Ожидаемый ответ - Россия приостанавливает свое диппредставительство в НАТО

Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Заявлено и о прекращении деятельности информационного бюро и военной миссии связи альянса в Москве. Таким образом Россия адекватно ответила на необоснованную высылку своих дипломатов.

6 октября НАТО объявила о сокращении численности российской миссии при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще 2 вакантных места были упразднены.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все