Ожидаемый ответ - Россия приостанавливает свое диппредставительство в НАТО

Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Заявлено и о прекращении деятельности информационного бюро и военной миссии связи альянса в Москве. Таким образом Россия адекватно ответила на необоснованную высылку своих дипломатов.