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Ожидаемый ответ - Россия приостанавливает свое диппредставительство в НАТО
Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Заявлено и о прекращении деятельности информационного бюро и военной миссии связи альянса в Москве. Таким образом Россия адекватно ответила на необоснованную высылку своих дипломатов.
Факт
6 октября НАТО объявила о сокращении численности российской миссии при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще 2 вакантных места были упразднены.
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