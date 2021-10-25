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П. Ауштрявичюс: Поведение Литвы в отношении мигрантов может навредить международному имиджу республики
Поведение Литвы в отношении мигрантов может навредить международному имиджу республики, считает депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. Кроме того, страну могут ожидать юридические последствия. Глава Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабрис Леджери уже заявил, что агентство зафиксировало десятки нарушений в отношении мигрантов в Литве. Впрочем, подобное поведение Вильнюса, равно как и его трения с Минском, обострившиеся в последние годы, имеют уходящий глубоко в историю цивилизационный характер. И осознание их глобальной сути значительно облегчает процесс понимания отдельных частностей, в том числе нынешнего бесчеловечного отношения цивилизованной, казалось бы, страны к мигрантам.
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