Падение рождаемости и однополые браки: Польша рискует потерять до 10 млн человек к 2060 году

Польша столкнулась с серьезным демографическим кризисом: с 2010 года наблюдается резкое падение рождаемости, а принятие закона о признании однополых браков только усиливает негативные тенденции. Такое мнение высказал аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью".

"Начиная с 2010 года в Польше наблюдается резкое падение рождаемости и, соответственно, старение населения. Это привело к тому, что в 2024 году коэффициент рождаемости был на минимуме - даже меньше 1,1", - отметил эксперт.

Он связал демографические проблемы и с недавними решениями властей. "И все это наблюдается на фоне тех событий, которые произошли в конце мая: министр внутренних дел Польши подписал закон о том, что однополые браки, которые зарегистрированы за пределами Польши, признаются в Польше. Это вызвало очень большую дискуссию в обществе, в том числе польском", - подчеркнул он.

Сергей Дик:

"А мы знаем, что Польша - это достаточно моноэтническая страна, там почти 99 % населения составляют поляки, прежде всего католики. Мы знаем, насколько католическая церковь влияет на польское общество. И на этом фоне Польша была вынуждена выполнить решение суда Европейского союза о необходимости признания таких браков, чтобы не было дискриминации по половому признаку. Повестка Евросоюза, которая проводится не одно десятилетие в Европе, повлияла на моральные устои польского общества, католическую церковь".

По прогнозам демографов, ситуация может стать катастрофической. "Все это происходит на фоне старения и демографической катастрофы для польского общества. Ведь по оценкам демографов на сегодняшний день население Польши - это 37,8 млн человек. А прогнозируется, что при таком течении обстоятельств к 2060 году население может сократиться до 28 млн, 28-32 млн", - привел данные аналитик, добавив, что начинала страна с 50 млн человек.

quote Мне кажется, это будет катастрофическая ситуация для польского общества. Сергей Дик

Он предупредил о долгосрочных последствиях. "Во-первых, сокращается трудовое население, которое способно обеспечивать успешное производство продуктов, функционирование общества. Это движущая сила польского общества. Также не будем забывать о ситуации с трудовой миграцией, вообще с миграционным кризисом. Польша в этой ситуации являлась бастионом традиционности и монолитности. Пройдет 30-40 лет, и население стран может необратимо измениться. И Польша из оплота католицизма может превратиться совершенно в иную страну. И вот эта монолитность поляков будет разрушена", - заключил Сергей Дик.

Таким образом, по мнению эксперта, демографический кризис в Польше усугубляется не только низкой рождаемостью, но и социально-политическими решениями, которые подрывают традиционные ценности и монолитность польского общества.