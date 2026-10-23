Во Франции продолжают искать причины масштабных и неукротимых протестов, которые бушевали в стране на протяжении двух недель.

Местное Press TV занялось анализом статистики и установило любопытный факт. Количество людей, которым регулярно не хватает денег на еду, во Франции превысило 7 млн человек. Это 13 % населения. Покупательная способность граждан снижается на протяжении уже как минимум десятилетия. Очереди за бесплатной едой неуклонно растут, а стоят в них все более молодые люди.

Особенно плачевной является ситуация в больших городах: здесь сформировался обширный слой тех, кто зарабатывает 1-1,5 тыс. евро - таких денег на жилье и пропитание не хватает.