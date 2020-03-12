Падение индексов приостановило торги на биржах США

В США пришлось остановить торги на биржах, так как фондовый рынок жестко отреагировал на введение запрета на въезд в страну из Европы. Запрет введен на месяц. Основные индексы упали в среднем на 7%. Dow Jones снизился почти на 9%. Это привело к автоматическому отключению торгов вскоре после их начала. Обвал на европейских биржах еще сильнее - ключевой европейский индекс STOXX 600 за день упал на 10%. Очередной минимум перешагнула и цена на нефть. Стоимость майских фьючерсов на сырье марки Brent снизилась до 33 долларов за баррель.