Пакет американской помощи Украине может стать последним, если запрос не одобрит Конгресс

Вопрос отчетности. Мы действительно разделяем обеспокоенность по этому поводу. Мы разделяли обеспокоенность по поводу этих систем и вооружений с того времени, как начали их передавать Украине. Речь идет о войне. Если вы думаете, что можете определить, где оказывается каждый артиллерийский снаряд и каждая выпущенная пуля, то вы мечтатель. Это война. Это бой. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы отчитаться за помощь, которую оказываем Украине, и за то, как они ее используют.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США