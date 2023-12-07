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Пакет американской помощи Украине может стать последним, если запрос не одобрит Конгресс
В США не могут прийти к согласию по украинскому вопросу. Сенат отказался внести на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также о выделении средств для погранслужбы на американской границе с Мексикой. Белый дом неоднократно заявлял, что без одобрения этого финансирования деньги на поддержку Украины у США закончатся уже через несколько недель. Всего проект предполагал выделение 106 млрд долларов, в том числе 60 млрд для Украины. Пока же Киеву выделяют 175 млн. И как отметил госсекретарь США Блинкен, этот пакет может стать последним, если Конгресс не одобрит запрос Байдена о дополнительном финансировании. О том же говорил и представитель Белого дома Джон Кирби. Он был вынужден признать, что США не в состоянии отчитаться обо всех поставленных Украине вооружениях.
Вопрос отчетности. Мы действительно разделяем обеспокоенность по этому поводу. Мы разделяли обеспокоенность по поводу этих систем и вооружений с того времени, как начали их передавать Украине. Речь идет о войне. Если вы думаете, что можете определить, где оказывается каждый артиллерийский снаряд и каждая выпущенная пуля, то вы мечтатель. Это война. Это бой. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы отчитаться за помощь, которую оказываем Украине, и за то, как они ее используют.
Ранее спикер Госдепартамента США заявил, что выделенные Украине деньги израсходованы на 97 процентов. По данным "Рейтер", Киев сделал новый запрос, он попросил Вашингтон предоставить новые вооружения, включая системы противоракетной обороны THAAD, самолеты F-18 и вертолеты Apache, а также самолеты C-17 и C-130. Список был предъявлен Пентагону на закрытом заседании.
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