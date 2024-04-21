Пакет военной помощи не переломит ситуацию в Украине, заявляет американская пресса

Новая помощь США вряд ли кардинально изменит судьбу Украины. Это констатирует The Wall Street Journal. Накануне Палата представителей США все-таки приняла многострадальный законопроект, чтобы выделить Киеву 61 млрд долларов. Окончательное решение по этому вопросу легло на плечи сената. Но как отмечает издание, военный транш в условиях тяжелого положения Украины на поле боя и успеха российской армии не изменит ситуацию в пользу Киева. Ведь Украина испытывает острую нехватку не только снарядов, но и живой силы.