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Пакеты с продовольствием раздают нуждающимся в Женеве

С начала пандемии здесь количество людей, которым нужна поддержка, увеличилось в 4 раза. Среди них и те, кто остался без работы. Это легальные и нелегальные мигранты.

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