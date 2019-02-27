Пакистан и Индия закрыли свои воздушные пространства

После того как пакистанские ВВС сбили два военных индийских самолета над территорией Кашмира, обе страны закрыли свои воздушные пространства. Теперь пассажирские лайнеры, выполняющие международные рейсы, вынуждены искать другие варианты маршрутов. Из-за инцидента российский "боинг" "Аэрофлота" рейсом Москва - Бангкок вынужденно сел в Ташкенте.