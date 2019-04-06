Пакистан намерен освободить из тюрем 360 индийских граждан в качестве жеста доброй воли

Как отметил официальный представитель МИД страны, 355 из них являются рыбаками. По информации МИД Пакистана, индийцев будут отпускать несколькими группами в период с 8 по 29 апреля. Это первый такой жест после начавшегося в феврале резкого обострения отношений между двумя соседними странами. Стороны в начале каждого года обмениваются списками задержанных граждан. Исламабад рассчитывает, что Нью-Дели также отпустит задержанных ответным жестом.