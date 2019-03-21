Пакистанские силовики освободили четырех похищенных иранских солдат

Силовики провели операцию в провинции Белуджистан в трех километрах от границы Пакистана и Афганистана. Спасти иранских пограничников удалось после перестрелки. Исламисты вместе с заложниками прибыли сюда из Афганистана. Освобожденных готовят к отправке на родину.