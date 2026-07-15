Пакт во имя будущего: ООН требует от бизнеса большей ответственности

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Глобальный бизнес-форум Организации Объединенных Наций (ООН) по Целям устойчивого развития (ЦУР) завершился 14 июля 2026 года. В этом году он прошел под темой "Бизнес и реальная экономика: обеспечение устойчивого развития в меняющихся глобальных условиях". Лидеры компаний, представители правительств и международных организаций обсудили вклад частного сектора в ускорение достижения Целей устойчивого развития, пишет TV BRICS.

Основное внимание участники уделили Цели 9, посвященной индустриализации, инновациям и инфраструктуре, а также реализации пункта 55(c) Пакта во имя будущего. Документ был принят государствами - членами ООН на Саммите будущего в 2024 году и определил направления модернизации глобального управления и ускорения реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Пункт 55(c), в частности, предусматривает укрепление сотрудничества с частным сектором и повышение подотчетности бизнеса.

Открывая форум, генеральный и исполнительный директор Глобального договора ООН Санда Одиамбо отметила, что своевременные инвестиции в устойчивое развитие способны не только снизить долгосрочные экономические издержки, но и стать драйвером глобального экономического роста и энергетической трансформации.

"В энергетической сфере 90 % новых возобновляемых источников энергии обходятся дешевле, чем самые доступные альтернативы на ископаемом топливе. Инвестиции в чистую энергетику почти вдвое превышают вложения в ископаемое топливо, что укрепляет энергетическую безопасность и обеспечивает уже почти 30 % (и эта доля растет) мирового производства электроэнергии", - отметила она.

Заместитель Генерального директора организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Фату Хайдара констатировала, что частный бизнес уже стал главной движущей силой современных промышленных изменений.

"Когда мы думаем о будущем индустриализации, можно сказать, что частный сектор уже находится в центре происходящих трансформаций – от зеленого перехода до перестройки глобальных цепочек поставок. Поэтому мы стремимся совместно с частным сектором создавать решения, рынки и производственные цепочки, которые будут определять облик устойчивой индустриализации в будущем. <...> Первый пример, напрямую связанный с темой сегодняшней дискуссии, – это наш Глобальный альянс по искусственному интеллекту для промышленности и производства. Это инициатива в цифровой сфере, которая объединяет лидеров отрасли, правительства, академические круги и новаторов для внедрения ИИ в производственные процессы и преодоления цифрового разрыва. Другой пример – наши Центры передового опыта в Китае, Беларуси <...> и других странах. Эти площадки служат связующим звеном между глобальными поставщиками технологий и местными МСП, способствуя повышению квалификации и ускорению внедрения искусственного интеллекта", - отметила Фату Хайдара.

Президент и генеральный директор Африканской финансовой корпорации (AFC) Самайла Зубайру заявил, что для континента настало время перейти от обсуждения потребностей в финансировании к созданию конкурентоспособных экономик.

"Будущие поколения унаследуют ту Африку, которую мы решим построить сегодня. <...> По всему континенту мы переходим от добычи сырья к его переработке. Мы участвуем в строительстве крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего завода по производству удобрений в Нигерии, налаживаем выпуск низкоуглеродных медных анодов в Демократической Республике Конго и развиваем стратегические транспортные коридоры, такие как коридор Лобиту, который связывает месторождения с рынками, а страны - с новыми возможностями", - добавил он.

Ожидается, что итоги форума будут использованы при подготовке последующих межправительственных мероприятий 2026 года, включая Форум частного сектора и Конференцию ООН по водным ресурсам.

Глобальный бизнес-форум по ЦУР прошел в качестве специального мероприятия в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ). Его тема в 2026 году - "Преобразовательные, справедливые, инновационные и скоординированные меры по реализации Повестки дня на период до 2030 года".